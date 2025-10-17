В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Билайн выяснил, как меняется поведение молодежи в интернете по будним и выходным дням. Обезличенные данные об использовании приложений и сервисов показали заметные различия между поколениями.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. Клиенты Билайн старше 40 лет интернетом пользуются практически одинаково в течение недели — экранное время во период отдыха увеличивается лишь на 3%.

Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%). 

Больше всего времени и трафика пользователи тратят на Telegram и «ВКонтакте» — на них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. «Одноклассниками» и WhatsApp больше пользуются взрослые клиенты: они уделяют им четверть всего времени выходного дня в интернете.

Музыку все поколения предпочитают слушать именно по выходным — в конце недели трафик в музыкальных сервисах растет на 22%. Особенно это заметно у зумеров — их трафик в Apple Music и «Яндекс Музыке» увеличивается на 88%. Более старшие поколения отдают предпочтение второму сервису.

Видеоформат оказался лидером у всех клиентов Билайн, следом идут соцсети, затем — мессенджеры и музыка. По выходным на видео приходится две трети общего трафика. Короткие ролики в TikTok больше нравятся молодежи, а длинные видео в «VK Видео» и Rutube интересны всем практически одинаково. В среднем в день один человек смотрит контент, равный по длине одному полнометражному фильму — на видео уходит около часа-полутора.

Пользоваться интересующими сервисами без ограничений на трафик позволяет платформа «план б.», которая включает безлимит на популярные мессенджеры, соцсети, видео и музыку. Активировать опцию можно через приложение, а управлять ею можно через мини-приложение в Telegram. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам*, защитой от мошенников и нежелательного контента, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

1
Комментарии

Volnorez Uraganov
+119
Volnorez Uraganov
И что из этого следует? Будут ли в следствии того , что по выходным трафик выше , отключать интернет ),
2 часа назад в 12:17
#