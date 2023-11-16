В watchOS 10.2 вернулся долгожданный жест управления

Олег

AW


В свежей бета-версии watchOS 10.2 вернулся любимый многими жест быстрой смены циферблата. Об этом пишет MacRumors.

Возможность выбора циферблата прямо с главного экрана в последний раз присутствовала в watchOS 9 — для этого нужно было провести пальцем по циферблату влево или вправо. Это было очень быстро и удобно, а потому нравилось многим владельцам Apple Watch. Однако Apple посчитала, что жест слишком легкий и может вызывать ложные срабатывания, поэтому в watchOS 10 он исчез.

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Теперь же в watchOS 10.2 beta 3 сменить циферблат снова можно смахиванием по дисплею — соответствующий тумблер появился в настройках часов. В отличие от более ранней реализации фичи, теперь:
  • Она выключена по умолчанию и требует ручной активации в настройках
  • Для смены циферблата нужно сначала удержать палец на экране, а потом смахнуть.

Сейчас watchOS 10.2 находится в статусе бета-версии и станет доступна всем пользователям до конца 2023 года. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+12
Smerch777S
Наконец-то 🤌🏽
2 часа назад в 08:59
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tellurian
+4806
tellurian
И для чего так делать? То убрать, то добавить или наоборот 🤦‍♂️
2 часа назад в 09:01
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