В watchOS 10.2 вернулся долгожданный жест управления



В свежей бета-версии watchOS 10.2 вернулся любимый многими жест быстрой смены циферблата. Об этом пишет MacRumors.



Возможность выбора циферблата прямо с главного экрана в последний раз присутствовала в watchOS 9 — для этого нужно было провести пальцем по циферблату влево или вправо. Это было очень быстро и удобно, а потому нравилось многим владельцам Apple Watch. Однако Apple посчитала, что жест слишком легкий и может вызывать ложные срабатывания, поэтому в watchOS 10 он исчез.







Теперь же в watchOS 10.2 beta 3 сменить циферблат снова можно смахиванием по дисплею — соответствующий тумблер появился в настройках часов. В отличие от более ранней реализации фичи, теперь:

Она выключена по умолчанию и требует ручной активации в настройках

Для смены циферблата нужно сначала удержать палец на экране, а потом смахнуть.

Сейчас watchOS 10.2 находится в статусе бета-версии и станет доступна всем пользователям до конца 2023 года. Теперь же в watchOS 10.2 beta 3 сменить циферблат снова можно смахиванием по дисплею — соответствующий тумблер появился в настройках часов. В отличие от более ранней реализации фичи, теперь:Сейчас watchOS 10.2 находится в статусе бета-версии и станет доступна всем пользователям до конца 2023 года.