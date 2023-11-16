В watchOS 10.2 вернулся долгожданный жест управления

В свежей бета-версии watchOS 10.2 вернулся любимый многими жест быстрой смены циферблата. Об этом пишет MacRumors.
Возможность выбора циферблата прямо с главного экрана в последний раз присутствовала в watchOS 9 — для этого нужно было провести пальцем по циферблату влево или вправо. Это было очень быстро и удобно, а потому нравилось многим владельцам Apple Watch. Однако Apple посчитала, что жест слишком легкий и может вызывать ложные срабатывания, поэтому в watchOS 10 он исчез.
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Теперь же в watchOS 10.2 beta 3 сменить циферблат снова можно смахиванием по дисплею — соответствующий тумблер появился в настройках часов. В отличие от более ранней реализации фичи, теперь:
- Она выключена по умолчанию и требует ручной активации в настройках
- Для смены циферблата нужно сначала удержать палец на экране, а потом смахнуть.
Сейчас watchOS 10.2 находится в статусе бета-версии и станет доступна всем пользователям до конца 2023 года.
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