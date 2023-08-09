В watchOS 10 добавили самую крутую функцию iOS 17

Фархад
Apple Watch

В пятой бета-версии watchOS 10, вышедшей вчера, разработчики обнаружили поддержку функции NameDrop. Она позволяет обмениваться карточками со своими контактами с владельцами iPhone и Apple Watch.

Apple позиционирует NameDrop как одно из самых главных нововведений ‌iOS 17‌. Уже этой осенью с релизом новой прошивки можно будет просто поднести два iPhone или Apple Watch друг к другу для обмена телефонными номерами, вместо того, чтобы создавать новый контакт и вводить данные вручную. Ранее мы рассказывали, как создать свою карточку контакта.

NameDrop

Ожидается, что финальный релиз iOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma состоится во второй половине сентября.
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Источник:
MacRumors
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