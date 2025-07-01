В watchOS 26 появились подсказки на циферблатах. Выглядят очень круто

В будущем обновлении watchOS 26, которое выйдет этой осенью для владельцев совместимых Apple Watch, появится новое приложение «Заметки», функции Apple Intelligence, обновления центра управления и многое другое. Но самая полезное нововведение — подсказки на циферблатах.
Например, подсказка с переходом в «Карты» и обратным маршрутом может появиться, когда пользователь находится в удалённом месте без подключения к сети, или подсказка для тренировки может появиться, когда пользователь приходит в спортзал в обычное время.
Так что теперь циферблаты будут отображать подсказку в нижней части экрана, указывающую на предложение умной стопки. Теперь осталось дождаться релиза общедоступной версии watchOS 26, поскольку бета может просто окирпичить ваши часы.
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