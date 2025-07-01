В watchOS 26 появились подсказки на циферблатах. Выглядят очень круто







В будущем обновлении В будущем обновлении watchOS 26 , которое выйдет этой осенью для владельцев совместимых Apple Watch, появится новое приложение «Заметки», функции Apple Intelligence, обновления центра управления и многое другое. Но самая полезное нововведение — подсказки на циферблатах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Подсказки в watchOS 26 упрощают доступ к умным стопкам, которые появились на часах ещё дав года назад. Умные стопки — набор виджетов, которые вы видите при прокрутке цифрового колёсика при просмотре циферблата. В watchOS 26 Apple улучшила алгоритмы прогнозирования, которые отображают нужные элементы стопок на циферблате.Например, подсказка с переходом в «Карты» и обратным маршрутом может появиться, когда пользователь находится в удалённом месте без подключения к сети, или подсказка для тренировки может появиться, когда пользователь приходит в спортзал в обычное время.Так что теперь циферблаты будут отображать подсказку в нижней части экрана, указывающую на предложение умной стопки. Теперь осталось дождаться релиза общедоступной версии watchOS 26, поскольку бета может просто окирпичить ваши часы.