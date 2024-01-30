В WhatsApp для iOS приходит новый способ входа в аккаунт

Олег

WhatsApp
Фото: 9to5Mac 


Популярный мессенджер WhatsApp скоро позволит входить в аккаунт без пароля всем пользователям iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.

Речь идет о технологии Passkey — она разработана FIDO Alliance совместно с Apple, Google и Microsoft. Функция позволяет подтверждать свою личность с помощью биометрии, без необходимости вводить пароли. Начиная с iOS 16, такая возможность появилась в Safari и «Связке ключей» Apple, а в iOS 17 она поддерживается в сторонних приложениях.

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Согласно источнику, команда разработчиков WhatsApp тестирует вход в аккаунт через Passkey в текущей бета-версии мессенджера для iOS. Чтобы подтвердить свою личность, нужно будет создать «ключ доступа» с помощью Face ID или Touch ID, и впоследствии использовать его каждый раз при входе в WhatsApp.

Нововведение должно появиться у всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели. 

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Источник:
9to5Mac
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