В WhatsApp для iOS приходит новый способ входа в аккаунт



Фото: 9to5Mac





Популярный мессенджер WhatsApp скоро позволит входить в аккаунт без пароля всем пользователям iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.



Речь идет о технологии Passkey — она разработана FIDO Alliance совместно с Apple, Google и Microsoft. Функция позволяет подтверждать свою личность с помощью биометрии, без необходимости вводить пароли. Начиная с iOS 16, такая возможность появилась в Safari и «Связке ключей» Apple, а в iOS 17 она поддерживается в сторонних приложениях.







Согласно источнику, команда разработчиков WhatsApp тестирует вход в аккаунт через Passkey в текущей бета-версии мессенджера для iOS. Чтобы подтвердить свою личность, нужно будет создать «ключ доступа» с помощью Face ID или Touch ID, и впоследствии использовать его каждый раз при входе в WhatsApp.



Нововведение должно появиться у всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели.