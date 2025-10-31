Top.Mail.Ru

В WhatsApp добавили надежную защиту чатов. Как ее включить?

Артем
srtjsrtjsrtjsrtj.png

Теперь вместо паролей есть несколько более удобных способов.

WhatsApp упростил защиту резервных копий чатов. Теперь вместо ключей и ручных паролей можно использовать отпечаток пальца, сканирование лица или пароль блокировки экрана. Функция доступна пользователям iOS и Android. Вот как ее активировать:

• Заходим в «Настройки»
• Далее «Чаты»
• Тапаем «Резервную копию»
• Следом «Резервное копирование со сквозным шифрованием»
• Выбираем удобный способ защиты чатов

adrhaehbt.jpg

Пока функция находится на стадии развертки и будет доступна для всех в течение пары недель.
2
Источник:
WhatsApp
