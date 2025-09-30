В WhatsApp на iOS появилась поддержка Live Photo

Артем
Снимок экрана 2025-09-30 101727.png

Схожая функция будет доступна пользователям Android.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Создатели мессенджера анонсировали несколько грядущих нововведений. Среди них поддержка Live Photos для iOS и Motion Photo для владельцев Android. Функции позволяют просматривать короткие анимации, если снимок сделан в соответствующем формате. Такие файлы будут помечены специальной иконкой, чтобы их было проще распознать.

Пока новые функции находятся на стадии развертки и доступны не всем. Так некоторые пользователи iOS сообщают, что могут получать, но не отправлять снимки, сделанные в Live Photos.

Также в WhatsApp появится генератор тем для чатов и фонов для видеозвонков (доступно не во всех странах), новые стикерпаки и редактор документов со встроенным сканером.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В WhatsApp появился встроенный бесплатный переводчик. Даже премиум-подписка не нужна
﻿Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* привела к неприятным последствиям. Вы тоже заметили?
Назван безоговорочный плюс блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

карим
+61
карим
... а поиск по чатам уже год как исправить не могут( вводишь имя в поиске в чате и все висит или чек 15-20 думает
час назад в 16:29
#