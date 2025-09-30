В WhatsApp на iOS появилась поддержка Live Photo

Схожая функция будет доступна пользователям Android.
Создатели мессенджера анонсировали несколько грядущих нововведений. Среди них поддержка Live Photos для iOS и Motion Photo для владельцев Android. Функции позволяют просматривать короткие анимации, если снимок сделан в соответствующем формате. Такие файлы будут помечены специальной иконкой, чтобы их было проще распознать.
Пока новые функции находятся на стадии развертки и доступны не всем. Так некоторые пользователи iOS сообщают, что могут получать, но не отправлять снимки, сделанные в Live Photos.
Также в WhatsApp появится генератор тем для чатов и фонов для видеозвонков (доступно не во всех странах), новые стикерпаки и редактор документов со встроенным сканером.