В WhatsApp наконец-то появились черновики. Ждём отложенную отправку сообщений

Сложно поверить, что один из самых популярных мессенджеров в мире с 15-летней историей добавил функцию черновиков лишь под конец 2024 года. Да, речь идёт о WhatsApp.
Почему разработчикам потребовалось столько времени для реализации простейшей фичи, неясно. Теперь пользователи могут начать набирать сообщение и продолжить позже. Если вы отвлечётесь от процесса, возле чата появится метка «Черновик». При этом все незаконченные сообщения будут подняты в начало списка чатов, чтобы пользователи могли быстро их найти.