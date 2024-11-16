В WhatsApp наконец-то появились черновики. Ждём отложенную отправку сообщений

Фархад



Сложно поверить, что один из самых популярных мессенджеров в мире с 15-летней историей добавил функцию черновиков лишь под конец 2024 года. Да, речь идёт о WhatsApp.

Почему разработчикам потребовалось столько времени для реализации простейшей фичи, неясно. Теперь пользователи могут начать набирать сообщение и продолжить позже. Если вы отвлечётесь от процесса, возле чата появится метка «Черновик». При этом все незаконченные сообщения будут подняты в начало списка чатов, чтобы пользователи могли быстро их найти.

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Теперь осталось дождаться внедрения функции отправки сообщений по расписанию. Правда, к тому времени Telegram, вероятно, начнёт запускать ракеты в космос.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Ckor_30
+693
Ckor_30
Так уже давно появились вы запаздываете со статьёй.
час назад в 20:38
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