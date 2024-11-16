В WhatsApp наконец-то появились черновики. Ждём отложенную отправку сообщений







Сложно поверить, что один из самых популярных мессенджеров в мире с 15-летней историей добавил функцию черновиков лишь под конец 2024 года. Да, речь идёт о WhatsApp.

Сложно поверить, что один из самых популярных мессенджеров в мире с 15-летней историей добавил функцию черновиков лишь под конец 2024 года. Да, речь идёт о WhatsApp.

Почему разработчикам потребовалось столько времени для реализации простейшей фичи, неясно. Теперь пользователи могут начать набирать сообщение и продолжить позже. Если вы отвлечётесь от процесса, возле чата появится метка «Черновик». При этом все незаконченные сообщения будут подняты в начало списка чатов, чтобы пользователи могли быстро их найти. Почему разработчикам потребовалось столько времени для реализации простейшей фичи, неясно. Теперь пользователи могут начать набирать сообщение и продолжить позже. Если вы отвлечётесь от процесса, возле чата появится метка «Черновик». При этом все незаконченные сообщения будут подняты в начало списка чатов, чтобы пользователи могли быстро их найти. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Теперь осталось дождаться внедрения функции отправки сообщений по расписанию. Правда, к тому времени Telegram, вероятно, начнёт запускать ракеты в космос.