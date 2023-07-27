В WhatsApp появилась долгожданная функция. В Telegram ей исполнилось 6 лет

Теперь пользователи мессенджера могут отправлять «кружочки». Как и в Telegram видеосообщения длятся не более 60 секунд.
О новой функции стало известно из официального блога WhatsApp. Теперь пользователи могут записывать короткие видео длительностью не больше минуты.
Записать «кружочек» также просто, как и в Telegram:
- Тапаем по иконке микрофона, чтобы переключиться в видеорежим;
- Затем удерживаем ее для записи видео;
- Чтобы не держать кнопку, можно сделать свайп от иконки вверх;
- Для удаления свайпаем влево или жмем на отмену
По умолчанию видеосообщение приходит с выключенным звуком и включается если нажать на мини-ролик.
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Все сообщения защищены сквозным шифрованием. В данный момент функция может быть доступна не всем и появится в ближайшие недели.