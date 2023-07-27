В WhatsApp появилась долгожданная функция. В Telegram ей исполнилось 6 лет

Тапаем по иконке микрофона, чтобы переключиться в видеорежим;

Затем удерживаем ее для записи видео;

Чтобы не держать кнопку, можно сделать свайп от иконки вверх;

Для удаления свайпаем влево или жмем на отмену

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Теперь пользователи мессенджера могут отправлять «кружочки». Как и в Telegram видеосообщения длятся не более 60 секунд.О новой функции стало известно из официального блога WhatsApp. Теперь пользователи могут записывать короткие видео длительностью не больше минуты.По умолчанию видеосообщение приходит с выключенным звуком и включается если нажать на мини-ролик.Все сообщения защищены сквозным шифрованием. В данный момент функция может быть доступна не всем и появится в ближайшие недели.