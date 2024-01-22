В WhatsApp появилась очень удобная возможность. Такого нет даже в Telegram

Тематический ресурс WABetaInfo обнаружил в свежей бета-версии WhatsApp новую функцию — People Nearby. Она позволяет обмениваться файлами между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.
Для отправки или получения файлов пользователи должны открыть раздел People Nearby. Это можно сделать через меню или ещё проще — запустить WhatsApp и встряхнуть смартфон. На устройстве должен быть включен Bluetooth и интернет (через Wi-Fi или сотовую связь). Файлы передаются с одного смартфона на другой с использованием сквозного шифрования, благодаря чему надёжно защищены от перехвата. Пользователь, не добавленный в контакты, не видит номер телефона отправителя, эти данные в целях безопасности тоже не раскрываются.
В настоящее время функция People Nearby доступна только в тестовой версии WhatsApp на Android. По завершению этапа бета-тестирования она будет добавлена в стабильные сборки этого мессенджера на Android и iOS.
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