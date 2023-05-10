В WhatsApp появилась полезная и удобная возможность
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер возможность редактировать уже отправленные сообщения. Такая фича есть в Telegram, VK и многих других сервисах уже несколько лет, а в WhatsApp её только начали реализовывать.
Редактирование работает как в индивидуальных, так и в групповых чатах. Опция появляется по нажатию на сообщение, которое нужно отредактировать. Исправить сообщение можно только в течение 5 минут с момента его отправки, количество редактирований не ограничено. В других мессенджерах ограничения не такие строгие.
В настоящее время возможность редактирования отправленных сообщений доступна в бета-версиях WhatsApp для веба и Android, а скоро её добавят в бету для iOS. После непродолжительного этапа тестирования она появится в релизных версиях мессенджера на всех поддерживаемых платформах.
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