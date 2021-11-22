





Разработчики слегка улучшили WhatsApp. Теперь стало проще залогиниваться в этот мессенджер на новых устройствах и жаловаться на спамеров и злоумышленников.В обновлённой версии WhatsApp можно отправить жалобу на любое сообщение в переписке — администрация рассмотрит её и примет меры (например, заблокирует нарушителя). Раньше можно было пожаловать только на аккаунт, а это усложняло работу модераторам, поскольку они не имеют доступ к переписке между пользователями и могли реагировать только на массовые жалобы на того или иного человека.В WhatsApp также появились мгновенные звонки (Flash call), с помощью которых можно подтвердить вход в аккаунт при двухфакторной аутентификации. Это проще, удобнее и надёжнее, чем вводить код, пришедший по SMS, поскольку приложение само видит, с правильного ли номера поступил проверочный звонок, и разрешает вход в аккаунт или отклоняет его.