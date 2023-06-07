В WhatsApp появилось то, чего нет даже в Telegram

Разработчики WhatsApp обновили бета-версии мессенджера для Android и iOS. В приложении появилась возможность отправки фотографий с сохранением высокого разрешения.



При отправке фотографий можно выбрать разрешение — сниженное или в HD-качестве. Впрочем, даже во втором случае отправляется не оригинальный, а пережатый файл. WhatsApp применяет к изображению компрессию для экономии трафика и увеличения скорости отправки и скачивания. По умолчанию снимки отправляются всегда с заниженном разрешением.







Если всё же требуется отправить оригинал снимка без сжатия и какой-либо обработки, такая возможность в WhatsApp присутствует — нужно выбрать отправку файла и выбрать этот файл в накопителе устройства. Когда важно лишь сохранить высокое качество, можно воспользоваться новой опцией и выбирать отправку изображений в HD-качестве.



Стоит отметить, что у главного конкурента WhatsApp, мессенджера Telegram, такой возможности нет. Можно отправить фотографию как файл без каких-либо изменений или как снимок со стандартным сжатием (в том числе с обработкой во встроенном графическом редакторе). Настройка качества изображения доступна в Telegram лишь при отправке видео, но не фотографий.



Это нововведение доступно в бета-версии WhatsApp на Android с номером 2.23.12.13, которая уже есть в «Play Маркете», а также на iOS с номером 23.11.0.76, которую можно установить через приложение TestFlight.

