В WhatsApp появилось то, чего нет даже в Telegram

Александр

Разработчики WhatsApp обновили бета-версии мессенджера для Android и iOS. В приложении появилась возможность отправки фотографий с сохранением высокого разрешения.

При отправке фотографий можно выбрать разрешение — сниженное или в HD-качестве. Впрочем, даже во втором случае отправляется не оригинальный, а пережатый файл. WhatsApp применяет к изображению компрессию для экономии трафика и увеличения скорости отправки и скачивания. По умолчанию снимки отправляются всегда с заниженном разрешением.



Если всё же требуется отправить оригинал снимка без сжатия и какой-либо обработки, такая возможность в WhatsApp присутствует — нужно выбрать отправку файла и выбрать этот файл в накопителе устройства. Когда важно лишь сохранить высокое качество, можно воспользоваться новой опцией и выбирать отправку изображений в HD-качестве.

Стоит отметить, что у главного конкурента WhatsApp, мессенджера Telegram, такой возможности нет. Можно отправить фотографию как файл без каких-либо изменений или как снимок со стандартным сжатием (в том числе с обработкой во встроенном графическом редакторе). Настройка качества изображения доступна в Telegram лишь при отправке видео, но не фотографий.

Это нововведение доступно в бета-версии WhatsApp на Android с номером 2.23.12.13, которая уже есть в «Play Маркете», а также на iOS с номером 23.11.0.76, которую можно установить через приложение TestFlight.

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Комментарии

+543
pincher
Зато в телеге есть выбор качества видео и разрешения фото…
2 часа назад в 16:42
#
–80
Putin2
Автор, есть разница в словах появился и появится!
Бета-это еще не значит что залетит в оф релиз
То что вы тут пишете про этот месенжер, не всегда выходит с релизом версии
39 минут назад
#
tellurian
+4934
tellurian Putin2
Почти 90% появляется в релизе после тестов.
33 минуты назад
#
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