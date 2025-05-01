В WhatsApp появился бесплатный чат-бот Perplexity. Что он может, и как его запустить?

Чат-бот понимает русский язык и работает без обхода блокировок.
Что умеет Perplexity в WhatsApp?Perplexity в WhatsApp ответит на вопросы и пропишет ссылки на источник.
Источник информации зависит от языка, на котором был задан вопрос.
Чат-бот умеет генерировать изображения по запросу. Я попросил создать реалистичный пейзаж дерева на закате, аниме-продавца раков и Колобка, если бы его иллюстратором стал Ганс Руди Гигер.
Как запустить Perplexity в WhatsApp?Чтобы активировать чат-бота, достаточно перейти по этой ссылке, либо добавить этот номер в список контактов +1 (833) 436-328.
В дальнейшем разработчики Perplexity обещают добавить голос, видео, мемы и режим помощника.
На что способен Perplexity за пределами мессенджера WhatsApp, читайте в нашем подробном обзоре.