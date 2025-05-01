В WhatsApp появился бесплатный чат-бот Perplexity. Что он может, и как его запустить?

Артем
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Чат-бот понимает русский язык и работает без обхода блокировок.

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Разработчики Perplexity запустили официальный чат-бот в мессенджере WhatsApp. Он доступен бесплатно, работает без ограничений по количеству запросов, понимает русский язык, а для его доступа не нужно менять свой ip-адрес, как с ChatGPT.

Что умеет Perplexity в WhatsApp?

Perplexity в WhatsApp ответит на вопросы и пропишет ссылки на источник. 

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Источник информации зависит от языка, на котором был задан вопрос. 

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Чат-бот умеет генерировать изображения по запросу. Я попросил создать реалистичный пейзаж дерева на закате, аниме-продавца раков и Колобка, если бы его иллюстратором стал Ганс Руди Гигер.

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Как запустить Perplexity в WhatsApp?

Чтобы активировать чат-бота, достаточно перейти по этой ссылке, либо добавить этот номер в список контактов +1 (833) 436-328.

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В дальнейшем разработчики Perplexity обещают добавить голос, видео, мемы и режим помощника.

На что способен Perplexity за пределами мессенджера WhatsApp, читайте в нашем подробном обзоре.
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Источник:
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