В WhatsApp появится новый тип сообщений





По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp планируют реализовать в мессенджере нововведение, которое способствует защите чувствительной информации. Можно будет отправлять текстовые сообщения, которые удаляются сразу после того как их прочтёт получатель.



Сообщение исчезает после первого просмотра, прочитать его повторно при возврате в чат не получится. В самоуничтожающихся сообщениях можно отправлять информацию, которая не должна храниться в чате по соображениям безопасности (например, номер банковской карты). Текст доступен только до тех пор, пока его не прочитает собеседник, причём он не сможет скопировать его в буфер обмена или переслать в другой чат.







В свежей бета-версии WhatsApp уже появилась опция отправки таких сообщений, но она пока неработоспособна, есть лишь кнопка с замком, свидетельствующая, что разработчики проводят внутреннее тестирование новой возможности.



Аналогичным образом сейчас можно отправлять фотографии и видео, они исчезают после первого просмотра, причём приложение блокирует попытку сделать скриншот контента. Вероятно, точно такая же защита от копирования будет реализована и для текстовых сообщений.

