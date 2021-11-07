





Специализированный ресурс WABetaInfo обнаружил в свежей бета-версии WhatsApp возможность создавать сообщества. Эта функция пока ещё не запущена, поэтому подробностей о ней мало, но кое-что всё же известно.Администратор сообщества может приглашать новых участников и читателей с помощью ссылки. В списке чатов сообщества будут отличаться аватаркой — она не круглая, а квадратная со слегка закруглёнными углами. Сообщения в таких сообществах защищены сквозным шифрованием, то есть их смогут читать только участники сообщества, а посторонним переписка недоступна.Разработчики WhatsApp предусмотрели отличия от сообществ в других соцсетях и мессенджерах (VK, Telegram и т. п.) В сообщества WhatsApp, к примеру, можно будет добавить несколько специализированных чатов — чтобы участники крупного сообщества могли дружелюбно общаться на смежные темы в разных «ветках», не мешая друг другу и не уличая собеседников в оффтопе и флуде. Пока непонятно, как это будет реализовано, но поскольку это нововведение уже тестируется, в скором времени мы узнаем все подробности.