В WhatsApp* появится полезная особенность, которая упростит жизнь пользователям

Можно никому не давать свой номер телефона.

Как сообщает WABetaInfo, в мессенджере WhatsApp* вскоре появится поддержка имен пользователей. Подобная особенность давно есть в Telegram, она позволяет выбрать себе уникальное имя, которым можно делиться вместо номера телефона. Также это позволит компаниям проще связаться с клиентами.

До июня 2026 года компаниям необходимо провести все технические коррективы для внедрения функции. Предположительно развертывание идентификаторов для рядовых пользователей стартует в первой половине следующего года. 

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
Рекомендации

