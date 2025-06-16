В WhatsApp появится реклама, от которой невозможно будет спрятаться

Фархад

WA

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp анонсировали ряд нововведений для продвижения каналов, включая платные подписки, возможность их продвижения и рекламу в статусе.

Теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов, оформляя подписку на их каналы ради эксклюзивных обновлений. Каналы также стали продвигаться в каталоге, что должно повысить их видимость. Кроме того, в статусах появятся рекламные объявления от компаний с возможностью начать переписку прямо из вкладки. Попадаться они будут рандомно при просмотре «Историй» (они же «Статусы»).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Все изменения затрагивают только раздел «Актуальное», в который входят «Статус» и «Каналы», и не касаются личных чатов. По заявлениям разработчиков, реклама будет показываться с учётом ограниченных данных — геолокации, языка и активности в WhatsApp. Переписки, звонки и группы останутся защищёнными сквозным шифрованием и не будут использоваться для таргетинга. Верим?
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
WhatsApp
Cсылки по теме:
WhatsApp расширяет набор пользовательских тем в чатах
Новая функция WhatsApp спасет вас от любителей отправлять десятки сообщений подряд
WhatsApp перестал работать как надо на нескольких iPhone

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+15
Slepoy2.0
России это не касается. Я так понимаю
4 минуты назад
#