В WhatsApp появится реклама, от которой невозможно будет спрятаться







Разработчики популярного мессенджера

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp анонсировали ряд нововведений для продвижения каналов, включая платные подписки, возможность их продвижения и рекламу в статусе.

Теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов, оформляя подписку на их каналы ради эксклюзивных обновлений. Каналы также стали продвигаться в каталоге, что должно повысить их видимость. Кроме того, в статусах появятся рекламные объявления от компаний с возможностью начать переписку прямо из вкладки. Попадаться они будут рандомно при просмотре «Историй» (они же «Статусы»). Теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов, оформляя подписку на их каналы ради эксклюзивных обновлений. Каналы также стали продвигаться в каталоге, что должно повысить их видимость. Кроме того, в статусах появятся рекламные объявления от компаний с возможностью начать переписку прямо из вкладки. Попадаться они будут рандомно при просмотре «Историй» (они же «Статусы»). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Все изменения затрагивают только раздел «Актуальное», в который входят «Статус» и «Каналы», и не касаются личных чатов. По заявлениям разработчиков, реклама будет показываться с учётом ограниченных данных — геолокации, языка и активности в WhatsApp. Переписки, звонки и группы останутся защищёнными сквозным шифрованием и не будут использоваться для таргетинга. Верим?