В WhatsApp появится реклама, от которой невозможно будет спрятаться

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp анонсировали ряд нововведений для продвижения каналов, включая платные подписки, возможность их продвижения и рекламу в статусе.
Теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов, оформляя подписку на их каналы ради эксклюзивных обновлений. Каналы также стали продвигаться в каталоге, что должно повысить их видимость. Кроме того, в статусах появятся рекламные объявления от компаний с возможностью начать переписку прямо из вкладки. Попадаться они будут рандомно при просмотре «Историй» (они же «Статусы»).