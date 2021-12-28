



Профильный сайт WABetaInfo рассказал об интересном нововведении, которое появится в WhatsApp с одним из последующих апдейтов. В мессенджер добавят «режим невидимки» по аналогии с тем, что есть в некоторых соцсетях (например, в «Одноклассниках» за деньги).



В WhatsApp можно будет скрывать онлайн-статус. Это значит, что когда вы зашли в приложение и пользуетесь им, другие пользователи не будут видеть, что вы находитесь онлайн, и не станут отвлекать вас разговорами.



Включить сокрытие онлайн-статуса можно будет в настройках приложения при выборе опции, которая отключает для всех пользователей показ времени, когда вы последний раз были в сети. Скорее всего, при выборе этого режима нельзя будет видеть онлайн-статус других пользователей, хотя есть вероятность, что такая возможность всё же останется.



В настоящее время это нововведении находится на стадии концепта, то есть пока не реализовано даже в бета-версии WhatsApp. Это означает, что оно появится в мессенджере ещё не скоро (и уж точно не в этом году).







