В WhatsApp появится система анти-спам, о которой мечтает каждый пользователь Telegram







Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию защиты от спама. По данным TechCrunch, пробная версия ограничивает количество сообщений, которые аккаунты могут отправлять без ответа от получателя. Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию защиты от спама. По данным TechCrunch, пробная версия ограничивает количество сообщений, которые аккаунты могут отправлять без ответа от получателя. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пока WhatsApp экспериментирует с различными ограничениями, но финальная цель — установить лимит, который будет учитывать только отправителей с большим количеством сообщений и спамеров.Все сообщения от персональных аккаунтов и компаний учитываются в этом лимите, включая несколько непрочитанных сообщений, отправленных одному получателю. Но если получатель отвечает, эти сообщения удаляются из статистики. При этом WhatsApp будет показывать предупреждение аккаунтам, приближающимся к лимиту.Разработчики уже отметили, что среднестатистические пользователи вряд ли достигнут лимита. А вот с ботами и спамерами такая система будет отлично справляться. Тестирование будет запущено в нескольких странах в ближайшие недели. Ждём, когда что-то похожее появится в Telegram.