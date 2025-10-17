В WhatsApp появится система анти-спам, о которой мечтает каждый пользователь Telegram

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию защиты от спама. По данным TechCrunch, пробная версия ограничивает количество сообщений, которые аккаунты могут отправлять без ответа от получателя.

Пока WhatsApp экспериментирует с различными ограничениями, но финальная цель — установить лимит, который будет учитывать только отправителей с большим количеством сообщений и спамеров.

Все сообщения от персональных аккаунтов и компаний учитываются в этом лимите, включая несколько непрочитанных сообщений, отправленных одному получателю. Но если получатель отвечает, эти сообщения удаляются из статистики. При этом WhatsApp будет показывать предупреждение аккаунтам, приближающимся к лимиту.

Разработчики уже отметили, что среднестатистические пользователи вряд ли достигнут лимита. А вот с ботами и спамерами такая система будет отлично справляться. Тестирование будет запущено в нескольких странах в ближайшие недели. Ждём, когда что-то похожее появится в Telegram.
2
Источник:
Engadget
Комментарии

tellurian
+2661
tellurian
В телеграмм в настройках ограничил добавление себя в каналы от неизвестных. Оставил только тех, кто в списке. Можно вообще всем запретить.
Так же с сообщениями.
В настройках конфиденциальности есть много параметров. Надо сесть и внимательно включить то, что нужно конкурентно для себя.
Сегодня в 09:59
#