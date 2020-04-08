WhatsApp

В последнее время мессенджер WhatsApp получает множество разнообразных функций, недавно разработчики добавили специальное ограничение для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе. 

В последней бета-версии обнаружили сразу несколько новых функций. Во-первых, появился «Режим расширенного поиска», который позволяет с легкостью находить в переписках файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео, GIFки, ссылки, аудио и документы. Эта функция находится в стадии разработки и опробовать её может любой желающий в бета-версии WhatsApp для Android или iOS. Пока нет информации о том, когда она будет запущена для публичной версии приложения.
WhatsApp
Во-вторых, появилась новая функция, которая связана с автозагрузкой. При её активации будут автоматически загружать часто пересылаемые изображения, видео, документы и голосовые сообщения.
WhatsApp
Помимо всего вышеперечисленного, появился новый безопасный вариант резервного копирования, которое защищается паролем. Новая возможность поможет пользователя защитить свои резервные копии переписок, сохраняемые в сервисе Google Диск.



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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