В последнее время мессенджер WhatsApp получает множество разнообразных функций, недавно разработчики добавили специальное ограничение для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе.В последней бета-версии обнаружили сразу несколько новых функций. Во-первых, появился «Режим расширенного поиска», который позволяет с легкостью находить в переписках файлы мультимедиа, такие как фотографии, видео, GIFки, ссылки, аудио и документы. Эта функция находится в стадии разработки и опробовать её может любой желающий в бета-версии WhatsApp для Android или iOS. Пока нет информации о том, когда она будет запущена для публичной версии приложения.Во-вторых, появилась новая функция, которая связана с автозагрузкой. При её активации будут автоматически загружать часто пересылаемые изображения, видео, документы и голосовые сообщения.Помимо всего вышеперечисленного, появился новый безопасный вариант резервного копирования, которое защищается паролем. Новая возможность поможет пользователя защитить свои резервные копии переписок, сохраняемые в сервисе Google Диск.