Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи

Олег

WhatsApp


Команда разработчиков WhatsApp запустила тестирование никнеймов, как в Telegram. Об этом пишет WABetaInfo.

Ранее информация о планах внедрить юзернеймы в WhatsApp уже появлялась, но теперь эксперты WABetaInfo обнаружили в бета-версии мессенджера для iOS новый раздел настроек. Нажав на строку «Имя пользователя» вы сможете выбрать для себя уникальный никнейм на латинице, по которому вас смогут найти другие люди.

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WhatsApp

Аналогичная система уже давно работает в Telegram. Никнеймы крайне удобны для тех, кто не любит «светить» свой номер телефона малознакомым людям или собеседникам в сети. Приход фичи в WhatsApp однозначно будет поддержан его пользователями.

Сейчас опция тестируется и должна выйти для всех в ближайшие недели. В бета-версии для Android юзернеймы пока не обнаружены, но, скорее всего, они появятся и там. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

Monseuir Kotoff
+233
Monseuir Kotoff
Не прошло и 15 лет
Сегодня в 11:16
#
+781
Eredy
Лучше бы окончательно полноценное приложение для iPad выпустили. У телеграмм, вайбера и подобных уже давно как есть возможность установки. А эти никак не могут высрать….
2 часа назад в 11:27
#
+146
acinatnas
*о планах внедрить юхернеймы*
Что внедрить, простите?
2 часа назад в 11:27
#
+2
freid60
Вы постоянно пишите о внедрении в бете каких то новых функций. Может у меня какая другая бета, но там и не пахнет никакими никами. Версия 2.24.3.71
2 часа назад в 11:58
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