Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи



Команда разработчиков WhatsApp запустила тестирование никнеймов, как в Telegram. Об этом пишет WABetaInfo.



Ранее информация о планах внедрить юзернеймы в WhatsApp уже появлялась, но теперь эксперты WABetaInfo обнаружили в бета-версии мессенджера для iOS новый раздел настроек. Нажав на строку «Имя пользователя» вы сможете выбрать для себя уникальный никнейм на латинице, по которому вас смогут найти другие люди.







Аналогичная система уже давно работает в Telegram. Никнеймы крайне удобны для тех, кто не любит «светить» свой номер телефона малознакомым людям или собеседникам в сети. Приход фичи в WhatsApp однозначно будет поддержан его пользователями.



Сейчас опция тестируется и должна выйти для всех в ближайшие недели. В бета-версии для Android юзернеймы пока не обнаружены, но, скорее всего, они появятся и там.