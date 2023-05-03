В WhatsApp решена давняя раздражающая проблема

Александр



Разработчики WhatsApp встроили в мессенджер функцию Transfer Chats to iPhone. Она позволяет переносить переписку с одного айфона на другой без использования сторонних инструментов и облачных сервисов. До сих пор обладателям iPhone приходилось прибегать к различным программам для переноса, что небезопасно, поскольку они могут перехватывать данные и передавать их посторонним.

Переносить чаты также можно было через iCloud, но облако ограничено (бесплатно не более 5 ГБ), и если места недостаточно, синхронизировать переписку не получится. Перенести переписку с помощью функции Transfer Chats to iPhone можно через настройки WhatsApp, при этом используются внутренний сервер мессенджера, то есть данные не утекают на сторону.



Функция Transfer Chats to iPhone уже доступна в свежей бета-версии WhatsApp для iOS, которая распространяется через программу TestFlight. В скором времени она будет реализована в релизной версии мессенджера.

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+21
Putin2
Хорошая новость! Главное, чтобы это еще и работало как надо
Сегодня в 13:46
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Влад Соло
+649
Влад Соло
Телеграм — вошел на другом устройстве и всё уже там. Профит. Или я не так понял это нововведение!?
Сегодня в 15:01
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+58
Nikodimus73
Данное сообщение удалено….
16 минут назад
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