В WhatsApp решена давняя раздражающая проблема

Разработчики WhatsApp встроили в мессенджер функцию Transfer Chats to iPhone. Она позволяет переносить переписку с одного айфона на другой без использования сторонних инструментов и облачных сервисов. До сих пор обладателям iPhone приходилось прибегать к различным программам для переноса, что небезопасно, поскольку они могут перехватывать данные и передавать их посторонним.



Переносить чаты также можно было через iCloud, но облако ограничено (бесплатно не более 5 ГБ), и если места недостаточно, синхронизировать переписку не получится. Перенести переписку с помощью функции Transfer Chats to iPhone можно через настройки WhatsApp, при этом используются внутренний сервер мессенджера, то есть данные не утекают на сторону.







Функция Transfer Chats to iPhone уже доступна в свежей бета-версии WhatsApp для iOS, которая распространяется через программу TestFlight. В скором времени она будет реализована в релизной версии мессенджера.