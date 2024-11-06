В WhatsApp скоро появится поиск картинок в интернете

Фархад



Разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию поиска изображений в сети. Нововведение уже доступно в бета-версии мессенджера для Android.

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По сути, функция работает как Google Lens — она позволяет быстро находить в интернете полученное изображение. Это может быть полезным для проверки подлинности картинки.

Работает фича следующим образом: после получения нужно нажать на меню (три точки) в правом верхнем углу и выбрать опцию «Поиск в интернете». Приложение загрузит картинку в Google, а затем предоставит результаты.

Конечно же, это можно сделать и сейчас вручную, но интеграция позволит избежать лишних действий и перехода из мессенджера в браузер.

Скорее всего, функция поиска картинок в интернете станет доступна всем пользователям WhatsApp через несколько недель.
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Источник:
WAbetainfo
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