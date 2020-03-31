В последней сборке бета-версии мессенджера WhatsApp обнаружили несколько долгожданных функций. Учетную запись сервиса можно будет использовать на разных устройствах, что уже вошло в стандарт у большинства приложений для обмена сообщениями. Сервис пришлёт уведомление при входе на новом устройстве.Также сообщается о тестировании функции самоуничтожающихся сообщений. Она позволит отправлять сообщения, которые исчезают навсегда по истечении заданного периода времени. Обе функции находятся в стадии разработки и пока нет конкретной даты их появления в публичной версии клиента.По данным Statista, принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp является самым популярным в мире приложением для обмена сообщениями. Он даже обходит собственный мессенджер компании Facebook Messenger.WhatsApp сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в создании информационного центра по коронавирусу, а также пожертвовал 1 миллион долларов Международной сети проверки фактов. Это было необходимо для того, чтобы пользователи сервиса получали достоверную информацию о вирусе.