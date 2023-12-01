В WhatsApp теперь можно секретничать: в мессенджере появились закрытые чаты с доступом по паролю

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Разработчики «зелёного мессенджера» анонсировали запуск новой функции, которая позволяет ограничивать доступ к закрытым чатам по специальным паролям.Нововведение называется «секретные коды». Они обеспечивают ещё один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону.Пользователи также могут скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка. Она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска. Если вы не хотите скрывать переписки, их можно оставить в общем списке чатов. Чтобы переместить новый чат в категорию закрытых, достаточно просто нажать на него и удерживать. Переходить в настройки чата больше не нужно.Секретные коды уже доступны некоторым пользователям, а в ближайшее время её получат и другие юзеры WhatsApp.