В WhatsApp теперь можно секретничать: в мессенджере появились закрытые чаты с доступом по паролю

Фархад
Whatsapp

Разработчики «зелёного мессенджера» анонсировали запуск новой функции, которая позволяет ограничивать доступ к закрытым чатам по специальным паролям.

Нововведение называется «секретные коды». Они обеспечивают ещё один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону.

Пользователи также могут скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка. Она будет видна только после ввода секретного кода в строке поиска. Если вы не хотите скрывать переписки, их можно оставить в общем списке чатов. Чтобы переместить новый чат в категорию закрытых, достаточно просто нажать на него и удерживать. Переходить в настройки чата больше не нужно.

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Секретные коды уже доступны некоторым пользователям, а в ближайшее время её получат и другие юзеры WhatsApp.
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Источник:
WhatsApp
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Комментарии

Misha Gynin
–76
Misha Gynin
Так можно Face ID на весь ватсап включить 😏
14 минут назад
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