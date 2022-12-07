В WhatsApp можно создать виртуальную копию себя — на аватаре и в стикерах. Даже Telegram так не умеет





В WhatsApp добавлена возможность создавать и настраивать аватары, о чём сообщили разработчики мессенджера. С помощью этой функции любой пользователь может сделать своё цифровое подобие — виртуального человечка, который похож на него.



Аватары создаются примерно так же, как фоторобот, то есть человек может составить своё изображение из предложенных вариантов анатомических особенностей различных частей тела (глаза, нос, рот и т. п.) и прочих отличительных черт внешности.



К сгенерированному аватару прилагается стикер-пак, состоящий из 36 стикеров, которые выражают разные эмоции. На стикерах изображён тот же самый аватар, то есть виртуальная копия пользователя. Подразумевается, что так будет приятнее и интереснее выражать свои эмоции в переписке.



Созданные в WhatsApp аватары в дальнейшем смогут использоваться в метавселенной, то есть смогут обитать в виртуальном мире и взаимодействовать друг с другими.

