В Wildberries рассказали, почему можно потерять деньги на случайных покупках и как этого избежать

Александр



Представители Wildberries отреагировали на жалобы пользователей, которые теряют деньги на возврате ошибочно заказанных товаров. Они хранят понравившиеся позиции не в отложенном, а в корзине, случайно совершают заказ, а из-за того, что его не получается отменить, им приходится платить примерно по 100 рублей за возврат каждого товара. Известны случаи, когда такие ошибки обходятся покупателям в несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей, и они винят Wildberries в этих расходах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

По словам представителей Wildberries, ошибочные заказы не возникают сами по себе, их оформляют сами клиенты или те, кто имеет доступ к их личному кабинету (например, дети, которым дали смартфон, чтобы поиграть).

Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например, дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов.

В Wildberries посоветовали пользователям проявлять бдительность при передаче гаджетов другим лицам и контролировать, чтобы посторонние не получали доступ к аккаунту. А также напомнили, что для понравившихся товаров есть раздел «Избранное» (на сайте) или «Отложенное» (в мобильном приложении) — хранить их лучше там, а не в корзине, где заказ совершается в пару кликов.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Покупательница наказала Wildberries за отказ отменить покупку. Так может сделать любой!
Wildberries решил самую наболевшую проблему
Wildberries в разы увеличил плату за возврат некоторых товаров

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку
Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии