В Wildberries рассказали, почему можно потерять деньги на случайных покупках и как этого избежать

Представители Wildberries отреагировали на жалобы пользователей, которые теряют деньги на возврате ошибочно заказанных товаров. Они хранят понравившиеся позиции не в отложенном, а в корзине, случайно совершают заказ, а из-за того, что его не получается отменить, им приходится платить примерно по 100 рублей за возврат каждого товара. Известны случаи, когда такие ошибки обходятся покупателям в несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей, и они винят Wildberries в этих расходах.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
По словам представителей Wildberries, ошибочные заказы не возникают сами по себе, их оформляют сами клиенты или те, кто имеет доступ к их личному кабинету (например, дети, которым дали смартфон, чтобы поиграть).
Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например, дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов.
В Wildberries посоветовали пользователям проявлять бдительность при передаче гаджетов другим лицам и контролировать, чтобы посторонние не получали доступ к аккаунту. А также напомнили, что для понравившихся товаров есть раздел «Избранное» (на сайте) или «Отложенное» (в мобильном приложении) — хранить их лучше там, а не в корзине, где заказ совершается в пару кликов.