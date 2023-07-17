В Wildberries рассказали, почему можно потерять деньги на случайных покупках и как этого избежать





Представители Wildberries отреагировали на жалобы пользователей, которые теряют деньги на возврате ошибочно заказанных товаров. Они хранят понравившиеся позиции не в отложенном, а в корзине, случайно совершают заказ, а из-за того, что его не получается отменить, им приходится платить примерно по 100 рублей за возврат каждого товара. Известны случаи, когда такие ошибки обходятся покупателям в несколько тысяч или даже десятков тысяч рублей, и они винят Wildberries в этих расходах.





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Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например, дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов.