В Windows 10 и 11 неожиданно слетает активация

Александр


Пользователи компьютеров с Windows 10 и 11 столкнулись с проблемой. После обновления прошивки BIOS в материнской плате или замене какого-либо серьёзного компонента (например, процессора или видеокарты) активация слетает. Такое происходило и раньше, но её можно было довольно восстановить через настройки, а сейчас этот способ не срабатывает.

По словам продакт-менеджера Microsoft Билла Бабонаса, компания получила жалобы на эту проблему, и сейчас инженеры изучают её и ищут способы решения. Он советует пользователям обращаться в техническую поддержку, специалисты которой помогут восстановить активацию.

Некоторые эксперты связывают столь странное поведение операционной системы с тем, что Microsoft постепенно ужесточает лицензионное использование Windows. В сентябре компания прикрыла лазейку, позволявшую активировать Windows 10 или 11 лицензионными ключами от Windows 7 или 8. Это было возможно на протяжении нескольких лет, хотя и не афишировалось открыто.

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