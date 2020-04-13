Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 позволяет на пк получать текстовые сообщения, звонки, уведомления, а также доступ к фотографиям на Android-устройствах. Недавно Microsoft «вшила» его в операционную систему, дав понять, что у компании большие планы на этот сервис.



Недавнее обновление приложения «Ваш телефон» добавляет всем совместимым смартфонам и планшетам Samsung возможность обмениваться файлами с ПК в режиме drag’n’drop, то есть методом обычного перетаскивания. Размер одного файла не должен превышать 512 МБ, а за раз можно отправить не более 100. На данный момент функция доступна только для устройств Galaxy с поддержкой функции «Связь с Windows». ПК и мобильный гаджет должны быть подключены к одной Wi-Fi-сети. Прямо сейчас эта функция работает только в последней инсайдерской сборке Windows 10, но в ближайшее время она должна появиться в публичной версии.



На устройствах Samsung передача работает аналогично обычному перемещению файлов. В приложениях «Галерея» или «Мои файлы» нужно выбрать необходимые для передачи файлы, а затем отправить их на ПК через меню «Поделиться» и функцию «Связь с Windows». При передаче файлов, которые уже находятся на принимающем устройстве, будут созданы дубликаты. Microsoft также отмечает, что сворачивание приложения «Ваш телефон» на ПК отменит все процессы передачи.



В Windows 10 просто выделите файлы, которые вы хотите передать на смартфон или планшет и перетащите их в окно приложения «Ваш телефон». После передачи они появятся в папке «Загрузки» вашего устройства Samsung.



Если верить слухам, эта функция была появиться в начале этого года. Пока нет никакой информации, когда возможность передачи файлов будет доступна для других устройств на Android и iOS.





