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Впишите «Безопасность Windows» и запустите найденную утилиту

Перейдите в раздел «Защита от вирусов и угроз» и нажмите «Проверить наличие обновлений»







Из-за небольшого патча в Windows 10 перестал работать антивирус «Защитник». Проблема кроется в обновлённом компоненте Security Intelligence, который входит в состав апдейта с техническим номером KB4549951.При попытке произвести сканирование системы выползает сообщение о неожиданной ошибке с предложением повторить это действие позднее. Из-за этого бага «Защитник» не может сделать ни быстрое, ни полное сканирование, то есть компьютер становится фактически не защищённым от вирусов и хакерских атак. На сторонние антивирусные решения этот баг не распространяется, они сохранили работоспособность.Компания Microsoft в курсе проблемы и уже обновила «Защитника» до версии 1.313.168.0. Обновление возвращает ему работоспособность.Установить исправленного «Защитника» можно вручную. Для этого:Обновлённый «Защитник» будет найден и установится. После этого ваш компьютер вновь будет защищён.