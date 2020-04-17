Из-за небольшого патча в Windows 10 перестал работать антивирус «Защитник». Проблема кроется в обновлённом компоненте Security Intelligence, который входит в состав апдейта с техническим номером KB4549951.
При попытке произвести сканирование системы выползает сообщение о неожиданной ошибке с предложением повторить это действие позднее. Из-за этого бага «Защитник» не может сделать ни быстрое, ни полное сканирование, то есть компьютер становится фактически не защищённым от вирусов и хакерских атак. На сторонние антивирусные решения этот баг не распространяется, они сохранили работоспособность.
Компания Microsoft в курсе проблемы и уже обновила «Защитника» до версии 1.313.168.0. Обновление возвращает ему работоспособность.
Установить исправленного «Защитника» можно вручную. Для этого:
- Откройте поиск на панели задач или горячими кнопками Win + S
- Впишите «Безопасность Windows» и запустите найденную утилиту
- Перейдите в раздел «Защита от вирусов и угроз» и нажмите «Проверить наличие обновлений»
Обновлённый «Защитник» будет найден и установится. После этого ваш компьютер вновь будет защищён.
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