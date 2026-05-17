В Windows 11 исправлена проблема, которая мучила пользователей годами

Александр
В свежих бета-сборках операционной системы Windows 11 компания Microsoft вернула функцию, которую пользователи с момента выпуска этой ОС. Панель задач теперь можно перемещать к любой стороне экрана — вверх, вниз, влево или вправо. Эта возможность была доступна в Windows 10, с выходом Windows 11 разработчики её убрали, оставив панель закреплённой только в нижней части экрана. На данный момент изменения доступны участникам программы Windows Insider и ещё не вошли в стабильную версию.



В обновлении также появился компактный режим, который уменьшает высоту панели задач и размер значков. Это особенно полезно на ноутбуках и устройствах с небольшими экранами. Дополнительно в Microsoft доработали поведение интерфейса в зависимости от нового расположения панели. Например, если панель закреплена сверху, то меню «Пуск» и строка поиска также открываются сверху, а не в нижней части.

Для расположения панели задач слева или справа появилась возможность выравнивать иконки по центру или сверху. Ещё одно улучшение коснулось опции «Никогда не объединять» которая позволяет отображать миниатюры окон каждой программы в виде отдельных значков с подписями. При вертикальной панели задачи и подписи теперь отображаются раздельно, что упрощает навигацию при работе с несколькими окнами.
