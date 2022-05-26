Windows 11 Обновления

В Windows 11 наконец добавили функцию, которая круто преобразит ваш «рабочий стол»

Олег

Windows 11


Компания Microsoft начала рассылку обновления для Windows 11, которое содержит полезную функцию для «рабочего стола» компьютера. Об этом написали на профильном ресурсе Windows Latest. 

Согласно источнику, свежий апдейт Windows 11 имеет номер сборки KB5014019 (Build 22000.708) и доступен как необязательное обновление — то есть оно не установится принудительно и пользователь может его игнорировать. Это накопительное обновление, которое предназначено для энтузиастов. Апдейт для всех выйдет во вторник, как обычно. 

Среди нововведений можно выделить одно, которого ждали многие пользователи. Пожалуй, все знают о функции Windows Spotlight — это настройка, которая появилась еще в Windows 8 и позволяет автоматически менять обои на экране блокировки, подгружая их из сети. Многим нравилась эта фишка, и пользователи даже устанавливали специальные скрипты, которые делали то же самое на «рабочем столе». 

Win11

Теперь же Spotlight наконец стал поддерживать и смену обоев «рабочего стола». Функция загружает красивые изображения в высоком качестве с серверов Bing и автоматически устанавливает в качестве фона. После обновления вы сможете пройти в раздел «Персонализация» и настроить там автосмену обоев. 

Помимо описанного нововведения, Microsoft исправила некоторые скрытые ошибки и баги системы. 



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Источник:
Windows Latest
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Комментарии

–16
876589
Windows — отстой
час назад в 10:14
#
–16
876589
Apple крутой
час назад в 10:15
#
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