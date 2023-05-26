В Windows 11 наконец исправлено неудобство, которое бесило людей десятки лет

Компания Microsoft внедрила в Windows 11 функцию быстрого просмотра пароля от сети Wi-Fi. Об этом пишет The Verge.
Пару лет назад Apple внедрила в iOS возможность быстро просмотреть пароль от Wi-Fi-сети. То же самое появилось и в Android. Однако пользователи Windows до сих пор были вынуждены лезть в дебри системы, чтобы увидеть пароль от собственного Wi-Fi.
Спустя несколько десятков лет в Windows 11 наконец появился более быстрый и логичный алгоритм просмотра пароля Wi-Fi. Нововведение обнаружено в свежей бета-версии ОС. Чтобы его увидеть, нужно открыть «Параметры» → «Сеть и интернет» → Wi-Fi, выбрать «Управление известными сетями», кликнуть на нужную вам сеть и выбрать «Просмотреть ключ безопасности сети». Система выведет на экран диалоговое окно с паролем.
Нововведение скоро будет доступно всем желающим после завершения бета-тестирования, однако вы можете установить бета-версию Windows 11 и попробовать эту функцию в числе первых.