В Windows 11 наконец исправлено неудобство, которое бесило людей десятки лет

Олег

Windows 11


Компания Microsoft внедрила в Windows 11 функцию быстрого просмотра пароля от сети Wi-Fi. Об этом пишет The Verge.

Пару лет назад Apple внедрила в iOS возможность быстро просмотреть пароль от Wi-Fi-сети. То же самое появилось и в Android. Однако пользователи Windows до сих пор были вынуждены лезть в дебри системы, чтобы увидеть пароль от собственного Wi-Fi.

Спустя несколько десятков лет в Windows 11 наконец появился более быстрый и логичный алгоритм просмотра пароля Wi-Fi. Нововведение обнаружено в свежей бета-версии ОС. Чтобы его увидеть, нужно открыть «Параметры» → «Сеть и интернет» → Wi-Fi, выбрать «Управление известными сетями», кликнуть на нужную вам сеть и выбрать «Просмотреть ключ безопасности сети». Система выведет на экран диалоговое окно с паролем. 

Windows 11

Windows 11

Windows 11

Windows 11

Нововведение скоро будет доступно всем желающим после завершения бета-тестирования, однако вы можете установить бета-версию Windows 11 и попробовать эту функцию в числе первых. 

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Источник:
The Verge
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