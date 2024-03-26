В Windows 11 нашли опцию, которая застряла во времени почти на 30 лет

Олег

Windows


Бывший разработчик Microsoft рассказал СМИ любопытные подробности об одном из компонентов Windows. Оказывается, временная фича ОС застряла в ней на десятилетия и ни разу не обновлялась.

Согласно источнику, речь идет о функции форматирования внешнего диска или флеш-накопителя. Диалоговое окно опции «Форматировать диск» было создано для перехода с Windows NT на Windows 95 и с тех пор совсем не менялось. Набор настроек, размеры кластеров и даже внешний вид остались аутентичными даже в самой свежей сборке Windows 11.

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Windows

Бывший разработчик «майков» Дэйв Пламмер рассказал, что макет опции «Форматировать диск» он лично впервые набросал на листе бумаги — варианты файловой системы, размеров кластера, сжатия, шифрования. После чего опция была перенесена в систему в виде обычного окна с диалоговыми меню «пока не появится элегантный пользовательский интерфейс».

Который так и не появился. Спустя почти 30 лет окно «Форматировать диск» в Windows 11 выглядит ровно так же, как и в Windows NT. Похоже, что Microsoft либо забыла о фиче, либо решила не трогать то, что хорошо работает. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+116
Anatoly076
Ха! 🤣🤣🤣🤣🤣 Тоже мне юмористы — Майкрософт забыла поменять окошечко в виндовс!!!!! Звоните в скорую! Вот автопроизводитель ВАЗ движок на Ниве не меняет уже лет 60 почти или буханка даже лампочки в фарах не меняет все 70 лет — вот это реальная проблема!!! 🤔🤔🤔 Выпускают и выпускают — вот они походу вообще забыли что производят! 🤣🤣🤣 А тут окошечко запускаемое пользователем один раз в 3 года…
Сегодня в 15:10
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+165
Ktoto
Хорошо сделано))
Работает — не трогай!!!
Сегодня в 17:05
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