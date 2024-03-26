В Windows 11 нашли опцию, которая застряла во времени почти на 30 лет



Бывший разработчик Microsoft рассказал СМИ любопытные подробности об одном из компонентов Windows. Оказывается, временная фича ОС застряла в ней на десятилетия и ни разу не обновлялась.



Согласно источнику, речь идет о функции форматирования внешнего диска или флеш-накопителя. Диалоговое окно опции «Форматировать диск» было создано для перехода с Windows NT на Windows 95 и с тех пор совсем не менялось. Набор настроек, размеры кластеров и даже внешний вид остались аутентичными даже в самой свежей сборке Windows 11.







Бывший разработчик «майков» Дэйв Пламмер рассказал, что макет опции «Форматировать диск» он лично впервые набросал на листе бумаги — варианты файловой системы, размеров кластера, сжатия, шифрования. После чего опция была перенесена в систему в виде обычного окна с диалоговыми меню «пока не появится элегантный пользовательский интерфейс».



Который так и не появился. Спустя почти 30 лет окно «Форматировать диск» в Windows 11 выглядит ровно так же, как и в Windows NT. Похоже, что Microsoft либо забыла о фиче, либо решила не трогать то, что хорошо работает.