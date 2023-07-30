В Windows 11 перестал работать важнейший элемент системы

Олег

Win11


Обновления Windows 11 сломали меню «Пуск». Об этом пишет ExtWindows.

Согласно источнику, речь идет о нетипичном поведении окна «Пуск», которое является одним из самых старых и нужных элементов системы для пользователя. После установки обновлений с номерами KB5015882 и KB5015814 меню «Пуск» у некоторых владельцев ПК открывается по нажатию и моментально закрывается — и так по кругу. Кто-то жалуется, что заветная кнопка и вовсе не реагирует на нажатия.

«После внедрения этого обновления мы получили сообщения о том, что некоторые устройства не могут открыть меню Пуск. На затронутых устройствах нажатие кнопки Пуск или использование клавиши Windows на клавиатуре может не иметь никакого эффекта», — Microsoft. 

К счастью, проблема уже исправлена в свежих патчах для Windows 11. Обновление распространяется через канал Know Issue Rollback (KIR) и в скором времени установится на все компьютеры, которые успели обновиться до проблемных KB5015882 и KB5015814. Microsoft рекомендует периодически перезагружать компьютер, чтобы патч нашелся и установился быстрее. 

К слову, это не первая проблема с «Пуском» в Windows 11 за последние несколько дней. 

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Источник:
ExtWindows
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Комментарии

+1
oskar
🤦🏼 «Чтобы патч установился быстрее, периодически перезагружайте компьютер.» тупее совета и представить невозможно. 🤦🏼
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