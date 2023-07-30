В Windows 11 перестал работать важнейший элемент системы



Обновления Windows 11 сломали меню «Пуск». Об этом пишет ExtWindows.



Согласно источнику, речь идет о нетипичном поведении окна «Пуск», которое является одним из самых старых и нужных элементов системы для пользователя. После установки обновлений с номерами KB5015882 и KB5015814 меню «Пуск» у некоторых владельцев ПК открывается по нажатию и моментально закрывается — и так по кругу. Кто-то жалуется, что заветная кнопка и вовсе не реагирует на нажатия.





«После внедрения этого обновления мы получили сообщения о том, что некоторые устройства не могут открыть меню Пуск. На затронутых устройствах нажатие кнопки Пуск или использование клавиши Windows на клавиатуре может не иметь никакого эффекта», — Microsoft.