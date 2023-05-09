В Windows 11 появилась реклама на очень видном месте

Олег

Windows 11

Фото: Unsplash

Microsoft тестирует новое расположение рекламы в Windows 11. Об этом пишет Rozetked со ссылкой на инсайдера.

Согласно источнику, Twitter-инсайдер с ником @thebookisclosed опубликовал скриншоты нового окна «Параметров» Windows 11. Судя по ним, Microsoft готовится внедрить в систему еще больше рекламы: прямо на стартовой странице настроек Windows 11 настойчиво предлагает подписку Microsoft 365. 

Windows 11

Windows 11

Похоже, что стартовая страница «Параметров» в Windows 11 действительно изменится. В ближайшем будущем она будет отображать информацию об аккаунте пользователя, и, судя по всему, навязывать ему платную подписку 365, если её нет. Инсайдер пишет, что компания пробует несколько вариантов расположения элементов, но в каждом из них рекламный баннер занимает значительную часть пространства на виду. 

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Источник:
Rozetked
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