В Windows 11 появилась возможность, которой в macOS не может быть принципиально

Александр
Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11. Он доступна участникам предварительного тестирования (Windows Insider).

Эта сборка содержит одно заметное нововведение — возможность рукописного ввода текста во всех системных приложениях и утилитах. До сих пор писать текст таким образом можно было только в некоторых приложениях, которые поддерживали распознавание (например, в OneNote).



В macOS такого нет, и вряд ли что-то подобное появится с ближайшими обновлениями. Набирать текст рукописным способом удобнее всего стилусом или пальцем на устройствах с сенсорными экранами, Apple такие не выпускает, а у производителей ноутбуков, планшетов и гибридов такие гаджеты имеются — как раз на них и рассчитано это нововведение.
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Источник:
The Verge
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