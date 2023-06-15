В Windows 11 появилась возможность, которой в macOS не может быть принципиально

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11. Он доступна участникам предварительного тестирования (Windows Insider).Эта сборка содержит одно заметное нововведение — возможность рукописного ввода текста во всех системных приложениях и утилитах. До сих пор писать текст таким образом можно было только в некоторых приложениях, которые поддерживали распознавание (например, в OneNote).В macOS такого нет, и вряд ли что-то подобное появится с ближайшими обновлениями. Набирать текст рукописным способом удобнее всего стилусом или пальцем на устройствах с сенсорными экранами, Apple такие не выпускает, а у производителей ноутбуков, планшетов и гибридов такие гаджеты имеются — как раз на них и рассчитано это нововведение.