В Windows 11 появилось то, что есть в macOS с незапамятных времён





Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11. В неё добавлено одно важное и долгожданное нововведение — предварительный просмотр файлов различных типов.



При наведении курсора мыши на файл формата txt, pdf, jpg и других появляется мини-окно с предпросмотром этого файла. Можно увидеть его содержимое без необходимости запускать приложение, работающее с тем или иным файловым форматом. Ранее такое было возможно в Windows только с использованием стороннего софта, а в macOS это реализовано давным-давно на нативном уровне.



Windows 11 в версии 23H2, где содержится это нововведение, выйдет осенью текущего года. Там будет ещё несколько новых функций — например, возможность работать с rar-архивами без установки сторонних программ, «Проводник» с обновлённым интерфейсом и умный помощник Windows Copilot, работающий на базе нейросетевого чата.

