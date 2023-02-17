В Windows 11 появится несколько неожиданных улучшений





По данным Windows Central, компания Microsoft планирует добавить в Windows 11 несколько нововведений, которые призваны увеличить комфорт пользования операционной системой. Одна из фич даже задействует нейросети.



В Dev-сборке Windows 11 с номером 25300 была обнаружена возможность принудительно закрывать зависшие программы непосредственно из панели задач. Для этого нужно нажать на значок программы правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Завершить задачу» (в оригинале End Task). В настоящее время закрыть проблемную программу не так просто, нужно открывать «Диспетчер задач», а не все пользователи знают, как это сделать (нужно нажать Ctrl+Alt+Del). Программа выгружается из памяти и перестаёт нагружать системные ресурсы. Потенциально это может спасти от потери данных и выведения из строя каких-нибудь компонентов компьютера (прежде всего накопителя).







Windows 11 также сможет запоминать пропорции размеров окон различных приложений, которые распределяются через потягивание к верхней части экрана. Операционная система будет с помощью искусственного интеллекта анализировать, какие типы программ пользователь обычно запускает в небольших окнах, какие занимают больше места, а какие максимально приоритетные, и в соответствии с этим предложит максимально оптимальную раскладку.







Эти нововведения уже тестируются в Dev-сборках и появятся у всех пользователей Windows 11 с выпуском следующего крупного обновления в ближайшие месяцы.

