В Windows 11 появятся настройки для продвинутых пользователей

Александр



Компания Microsoft продемонстрировала скриншот, на котором показаны расширенные настройки Windows 11. Они не заменят собой существующее приложение «Параметры», а будут доступны тем пользователям, которые хотят более гибко настроить операционную систему.

Продвинутые настройки будут обладать следующими возможностями:

  • Больше контроля над системными настройками и расширенным поведением.
  • Улучшение ежедневных рабочих процессов и увеличение продуктивности.
  • Единый интерфейс для управления и настройки новых возможностей для разработчиков в Windows (например, нативный «Проводник» + интеграция с системой контроля версий) для быстрого итеративного создания новых функций и настроек.
  • Работа с сообществом разработчиков над определением дополнительных параметров, которые полезно включить в операционную систему.
  • Лёгкое написание автоматизированных сценариев и их повторное применение его на новых или существующих компьютерах.



Microsoft попросила пользователей Windows 11 поделиться впечатлениями от этих настроек. Компания не хочет спешить с их внедрением и планирует обстоятельно подойти к созданию нового инструмента. Большая часть этих настроек уже существует, но найти их не так просто, поскольку они разбросаны по различным системным утилитам.

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Источник:
XDA Developers
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Комментарии

tellurian
+4710
tellurian
Хорошая идея.
27 минут назад
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