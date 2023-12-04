В Windows 11 появятся настройки для продвинутых пользователей





Компания Microsoft продемонстрировала скриншот, на котором показаны расширенные настройки Windows 11. Они не заменят собой существующее приложение «Параметры», а будут доступны тем пользователям, которые хотят более гибко настроить операционную систему.



Продвинутые настройки будут обладать следующими возможностями:





Больше контроля над системными настройками и расширенным поведением.

Улучшение ежедневных рабочих процессов и увеличение продуктивности.

Единый интерфейс для управления и настройки новых возможностей для разработчиков в Windows (например, нативный «Проводник» + интеграция с системой контроля версий) для быстрого итеративного создания новых функций и настроек.

Работа с сообществом разработчиков над определением дополнительных параметров, которые полезно включить в операционную систему.

Лёгкое написание автоматизированных сценариев и их повторное применение его на новых или существующих компьютерах.

Microsoft попросила пользователей Windows 11 поделиться впечатлениями от этих настроек. Компания не хочет спешить с их внедрением и планирует обстоятельно подойти к созданию нового инструмента. Большая часть этих настроек уже существует, но найти их не так просто, поскольку они разбросаны по различным системным утилитам.

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