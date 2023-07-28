В Windows 11 пропадает меню «Пуск», и это не баг





Авторы с сайта XDA Developers заметили, что в Windows 11 после установки свежего апдейта может исчезнуть меню «Пуск». С аналогичной ситуацией пользователи этой ОС уже сталкивались, она не нова, и о баге уже известно.



Речь идёт про патч с техническим номером KB5028254 для Windows 11 версии 22H2. Этот патч опциональный, поэтому можно отказаться от его установки, чтобы избежать проблем.



Впрочем, Microsoft не считает это ни проблемой, ни багом. Компания сообщила, что меню «Пуск» исчезает только в том случае, если на компьютере установлено ПО, модифицирующее интерфейс операционной системы (например, ExplorerPatcher или StartAllBack). Рекомендация только одна — деинсталлировать это ПО перед установкой патча KB5028254. Если патч уже был установлен, то даже после удаления программы, вызвавшей проблему, «Пуск» может не вернуться — в этом случае поможет только сброс Windows к начальному состоянию или полная переустановка операционной системы.



На исключено, что разработчики ExplorerPatcher, StartAllBack и другого аналогичного софта возьмут на себя решение проблемы и выпустят обновлённые версии утилит, в которых «Пуск» не пропадает.

