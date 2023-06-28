В Windows 11 скоро появится полезнейшая функция iOS и macOS. Пароли больше не придётся запоминать

Фархад
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Компания Microsoft активно тестирует возможность авторизации на сайтах с помощью отпечатка пальца или скана лица в Windows 11. Такой метод более безопасен и удобен по сравнению с обычными паролями.

Нововведение уже доступно пользователям сборки Insider Preview (23486). В бета-версии можно использовать функцию Windows Hello для входа в поддерживаемые приложения и веб-сайты с помощью PIN-кода, отпечатка пальца или скана лица. Фича работает на всех сайтах, где уже добавлена технология PassKey (например, iCloud).

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В браузерах Edge и Chrome возможность входа с помощью ключа доступа находится в разделе «Windows Hello или внешний ключ безопасности». Сохранёнными ключами доступа можно управлять в настройках Windows в меню «Учётные записи» > «Ключи доступа».

Скорее всего, компания внедрит эту функцию в общедоступную сборку Windows 11 до конца 2023 года.
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Источник:
The Verge
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