В последней бета-сборке Windows 11 Build 22449 обнаружен неожиданный баг. Об этом — а также о решении проблемы — сообщает сама Microsoft в своем блоге, после многочисленных жалоб пользователей.
Недоработка «вылезла» там, где всё было нормально практически всегда. По словам пользователей, их попытки открыть меню «Пуск» на последней бета-сборке Windows 11 периодически приводили к полному зависанию интерфейса. Закрыть его, или открыть поверх какое-то другое приложение также не удавалось. Пользователи прибегали к помощи «Панели задач», но в результате зависала и она.
Microsoft признала проблему и ответила, что активно работает над её решением. Кроме того, на время исправления этого нюанса компания решила отозвать проблемную сборку со своих серверов и на данный момент обновиться на неё невозможно. Для тех пользователей, которые уже обновились и столкнулись с зависанием, Microsoft предлагает такое решение:
- нажать комбинацию клавиш ctrl + alt + del
- в открывшемся окне «Диспетчера задач» выбрать «Подробнее»
- нажать «Файл» → «Запустить новую задачу»
- в открывшемся окне ввести cmd
- вставить следующую строку reg delete HKCU \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ IrisService / f && shutdown -r -t 0
- нажать Enter и дождаться перезапуска компьютера.
Ранее в Windows 10 также появился мелкий, но очень раздражающий баг. Кроме того, мы рассказали о последних условиях, которые Microsoft выдвинула для желающих обновиться на Windows 11 — владельцы старых ПК будут обделены.
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Вчера установил себе — полёт нормальный.
Главное не забыть биос обновить под систему