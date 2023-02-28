В Windows 11 теперь можно отправлять и получать iMessage с iPhone, но с некоторыми ограничениями

Компания Microsoft объявила о добавлении поддержки iPhone в своё приложение Phone Link для Windows 11.Программное обеспечение позволяет владельцам iPhone совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения и просматривать уведомления с iOS-устройства прямо на ПК под управлением Windows.Приложение также предоставляет ограниченную функциональность iMessage для Windows. После сопряжения iPhone с ПК через Bluetooth и предоставления требуемых разрешений на смартфоне пользователи могут отправлять и получать не только обычные SMS-ки, но и сообщения iMessage. Из минусов Phone Link — отсутствие поддержки групповых чатов и запрет на отправку фотографий и видео. Кроме того, на Windows нельзя просмотреть полную историю переписок, а все сообщения отображаются в виде серых кружков, что затрудняет разделение чатов на iMessage и SMS.Нововведение уже доступно участникам программы Windows Insider. Microsoft обещает предоставить поддержку iPhone в Phone Link всем пользователям Windows 11 в ближайшее время.