

Microsoft выпустила бета-апдейт Insider Preview Build 22533 для своей новой Windows 11, в котором внесла изменения в привычные элементы интерфейса. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в то числе How-to Geek и официальный блог Microsoft.



Первое изменение касается нативного приложения «Часы». В примечаниях к этому апдейту Microsoft написала коротко и ясно:



«Теперь можно удалить приложение «Часы», если хотите»







Скриншот от Rozetked



Второе изменение в бета-сборке Windows 11 Insider Preview Build 22533 затронуло системные сплывающие окошки, которые визуализируют для пользователя уровень громкости и яркости. Ранее они были вертикальными, с прямыми углами и ровными цветами, а еще отображали текущий уровень в процентах от 0 до 100. Теперь же это более современные горизонтальные шкалы с градиентом и лаконичная пиктограмма регулируемого уровня — «динамик» или «солнце». Углы у новых «всплывашек» закруглены в общем стиле Windows 11, да и в целом новые регулировки выглядят гораздо симпатичнее, чем было раньше.



Ранее мы рассказали, что в сети обнаружили новый вирус. Он написан с нуля и Речь идет о приложении Windows Clock, которое «кочует» из старых в новые версии Windows и слегка видоизменяется вот уже не один год и стало своего рода классикой. Ранее оно представляло собой виджет рабочего стола в виде стрелочных часов, а позднее в Windows 10 обросло функциональностью (вроде будильника) и получило название «Будильники и часы». В Windows 11 оно снова переименовано в «Часы» и теперь стало удаляемым приложением.Второе изменение в бета-сборке Windows 11 Insider Preview Build 22533 затронуло системные сплывающие окошки, которые визуализируют для пользователя уровень громкости и яркости. Ранее они были вертикальными, с прямыми углами и ровными цветами, а еще отображали текущий уровень в процентах от 0 до 100. Теперь же это более современные горизонтальные шкалы с градиентом и лаконичная пиктограмма регулируемого уровня — «динамик» или «солнце». Углы у новых «всплывашек» закруглены в общем стиле Windows 11, да и в целом новые регулировки выглядят гораздо симпатичнее, чем было раньше.Ранее мы рассказали, что в сети обнаружили новый вирус. Он написан с нуля и угрожает всем популярным сегодня настольным ОС — Windows, Linux и даже macOS.





