В Windows появился «Режим супер-бога». Как найти и что он может?

Разработчик ThioJoe создал программу Super God Mode. Она представляет собой улучшенную версию «Режима бога», предоставляющего доступ к расширенным настройкам и возможностям Windows.
В отличие от обычного «Режима бога», Super God Mode обладает графическим интерфейсом, что значительно облегчает работу со скриптами, поскольку активация и деактивация опций становится гораздо нагляднее, и команды не нужно набирать вручную в PowerShell. В «Режиме бога» доступно более 200 различных настроек операционной системы, в том числе такие, до которых трудно добраться сквозь дебри «Панели управления» и «Параметров». Super God Mode может фильтровать результаты поиска и показывать ярлыки любых настроек для быстрого доступа к ним.
Скачать Super God Mode можно с GitHub. Программа бесплатная, её исходники открыты, код можно изучать и модифицировать.
В отличие от обычного «Режима бога», Super God Mode обладает графическим интерфейсом, что значительно облегчает работу со скриптами, поскольку активация и деактивация опций становится гораздо нагляднее, и команды не нужно набирать вручную в PowerShell. В «Режиме бога» доступно более 200 различных настроек операционной системы, в том числе такие, до которых трудно добраться сквозь дебри «Панели управления» и «Параметров». Super God Mode может фильтровать результаты поиска и показывать ярлыки любых настроек для быстрого доступа к ним.
Скачать Super God Mode можно с GitHub. Программа бесплатная, её исходники открыты, код можно изучать и модифицировать.
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