World of Tanks Blitz
В эту пятницу и субботу, 13 и 14 ноября в 19:00 (МСК), миллионы зрителей в онлайне смогут наблюдать финальные сражения регионального чемпионата Blitz CIS Cup powered by AppGallery. На поле боя сойдутся танковые команды, прошедшие квалификацию: [7STAR] 7STAR, [GGAME] GUCCI GANG TEAM, [MERCY] Crocodiles и [C4] C4. На кону крупная сумма в 50 000 $ из общего мирового призового фонда в 200 000 $.

Особенностью этого турнира станет участие в нем обладателей устройств Nintendo Switch, которые на равных смогут соревноваться с киберспортсменами, играющими на мобильных телефонах и планшетах. Напомним, двумя месяцами ранее Switch вошла в список платформ, которые поддерживают World of Tanks Blitz. 

Blitz CIS Cup powered by AppGallery — это уже второе событие в рамках масштабных киберспортивных онлайн-соревнований Blitz Cup. Первый турнир — Blitz Asia Cup — состоялся на прошлой неделе (6 и 7 ноября), победителем которого стала команда [HLV] HLV. 



Согласно регламенту чемпионата, каждую пятницу и субботу с 6 по 28 ноября в одном из четырех регионов игры проходит собственное состязание, во время которого лучшие команды сражаются за звания победителей. 

После турнира в RU-регионе всех любителей танковых боев ждут еще два события, за которыми можно будет следить на официальном канале Blitz Cup на YouTube:
  • 20 и 21 ноября — Blitz Europe Cup, начало трансляции в СНГ — 21:00 (МСК);
  • 27 и 28 ноября — Blitz North America Cup, начало трансляции в СНГ — 6:00 (МСК).
Партнером чемпионата Blitz CIS Cup является AppGallery — магазин приложений для Honor и Huawei. Следить за матчами чемпионата Blitz Cup в режиме онлайн можно здесь.


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