В «Яндекс Браузере» появилась полезная возможность для всех, кто учит английский язык

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В десктопной версии «Яндекс Браузера» появились новые нейросетевые функции. Теперь нейросеть в режиме реального времени генерирует субтитры для англоязычных видео и предлагает перевод незнакомых слов. Эта возможность доступна на всех сайтах и полезна тем, кто изучает английский язык.Субтитры помогают расширить словарный запас и развить навыки аудирования. С ними проще смотреть в оригинале фильмы и сериалы, воспринимать лекции со сложной лексикой и понимать речь, если человек говорит слишком быстро. Субтитры полезны и в других ситуациях: они выручат, когда нет возможности посмотреть видео со звуком или он излишне тихий или громкий.Браузер генерирует субтитры для любых видео и онлайн-трансляций. Если в видео звучит речь на разных языках, браузер это учитывает: для реплик на русском языке он генерирует субтитры на русском, для англоязычных — на английском. Если в субтитрах встретится незнакомое слово или фраза, «Яндекс Браузер» поможет перевести их на русский язык — для этого достаточно навести на них курсор.