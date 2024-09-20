В «Яндекс Браузере» появился крутейший нейросетевой инструмент для работы с текстами





Разработчики встроили в «Яндекс Браузер» инструменты нейросети YandexGPT. Теперь в нём можно работать с текстами: искусственный интеллект пишет, редактирует, переводит, пересказывает и меняет стилистику.



Инструменты для работы с текстом расположены на главной странице браузера под поисковой строкой. Нейросеть может написать текст на заданную тематику, кратко пересказать текст любой длины, сократить, увеличить или перефразировать написанное, а также перевести с одного языка на другой (переводчик понимает более ста языков). Поддерживается импорт документов в форматах PDF, DOCX и TXT.







Нейросеть YandexGPT также появилась в «Переводчике» от «Яндекса» — он научился различать предметную область текста и использовать соответствующую лексику. Так, для научной статьи инструмент подберёт специальные термины, а для поста из кулинарного блога — общеупотребительные.



Эти нововведения появились как в десктопном, так и мобильном «Яндекс Браузере». Можно начать работу с текстом на смартфоне, а затем продолжить на компьютере. В редакторе доступна история работы с текстами — для быстрого доступа к ним. Благодаря этому писать и хранить собственные заметки теперь можно прямо в браузере.



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